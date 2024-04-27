習近平會見美國國務卿布林肯

4月26日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。（圖源：新華社） 中評社北京4月27日電／據新華社報導，4月26日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。



習近平指出，今年是中美建交45周年。45年的中美關係歷經風風雨雨，給了我們不少重要啟示：兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。我提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。



習近平強調，3周前，我同拜登總統通了電話，談了對今年穩定發展中美關係的考慮，提出了雙方應該以和為貴、以穩為重、以信為本。我還強調過，“得其大者可以兼其小”。當今世界正處於百年未有之大變局，怎麼應對這個變局，這是個時代之問、世界之問。我給出的答案就是推動構建人類命運共同體，這已經成為中國外交的旗幟，也受到世界許多國家歡迎。地球就這麼大，人類面臨這麼多共同挑戰。中國古人講“同舟共濟”，我看現在需要“同球共濟”。人類社會休戚相關、福禍相依，各國你中有我、我中有你，大家應該為實現共贏、多贏凝聚最大共識。這是中國看待世界和中美關係的基本出發點。我始終認為，大國要有大國的樣子，要有大國的胸懷和擔當。中美兩國應該為此作出表率，為世界和平承擔責任，為各國發展創造機會，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用。



習近平強調，我同拜登總統舊金山會晤時，提出了共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流5根支柱。這是中美關係這座大廈應該有的四梁八柱。大的原則定了，其他問題就好辦了。中方願意合作，但合作應該是雙向的。我們不怕競爭，但競爭應該是共同進步，而不是零和博弈。中方堅持不結盟，美方也不要搞“小圈子”。雙方都可以有自己的朋友和夥伴，不要針對對方，不要反對對方，不要損害對方。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展。



習近平強調，中國有句話，“不日進，則日退”。中美關係也是這樣。中美關係企穩的勢頭來之不易。希望雙方團隊繼續努力，積極落實我同拜登總統達成的“舊金山願景”，使中美關係真正穩下來、好起來、向前走。

