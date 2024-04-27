十四屆全國人大常委會第九次會議閉幕

4月26日上午，十四屆全國人大常委會第九次會議在北京人民大會堂閉幕。趙樂際委員長主持閉幕會。 中評社北京4月27日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際26日上午主持十四屆全國人大常委會第九次會議閉幕會。在會議完成有關表決事項後，趙樂際作了講話。



趙樂際說，本次會議審議9件法律草案和1件決定草案，通過其中3件，聽取審議國務院2個報告，決定批准我國同外國締結的4件條約，通過代表資格審查報告和有關任免案，圓滿完成各項預定任務。



趙樂際指出，會議審議通過的學位法貫徹黨和國家教育方針，進一步完善學位管理體制，有利於促進高等教育改革發展。審議通過的關稅法落實稅收法定原則，對於促進對外貿易、推進高水平對外開放具有重要意義。會議作出決定，對農業技術推廣法等3部法律有關條款進行統籌修改，推動落實黨中央關於黨和國家機構改革的決策部署，確保行政機關依法履行職責。有關方面要做好上述法律和決定的學習宣傳、實施準備工作，抓緊制定出台配套規定和保障措施，確保全面有效實施。



趙樂際指出，根據十四屆全國人大二次會議精神，全國人大常委會2024年度工作要點和立法、監督、代表工作計劃作了調整完善，經委員長會議審議通過並正式印發執行。我們要認真落實常委會工作要點和計劃，依法履職盡責，全力以赴完成全年目標任務，更好服務黨和國家事業全局。



趙樂際強調，要持續深化理論學習，鞏固拓展主題教育成果，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習近平法治思想、習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，結合慶祝全國人民代表大會成立70周年，總結好、宣傳好人民代表大會制度的歷史必然、優勢功效和實踐經驗。要堅持圍繞中心和大局，立足人大職責定位，認真謀劃、扎實做好立法、監督、代表、對外交往等工作，助力構建新發展格局、推動高質量發展、因地制宜發展新質生產力。要深入開展調查研究，把調研與人大各方面工作緊密結合起來，通過調研總結實踐經驗，瞭解民情民意，汲取群眾智慧，促進工作提質增效。要求真務實，把握客觀規律，保持良好精神狀態和工作作風，把今年的任務一項一項落實好。要注重發揮代表的專業特長，拓展深化代表對常委會、專門委員會工作的參與。要落實“四個機關”定位要求，全面加強常委會自身建設和人大黨的建設，按照黨中央部署要求開展好黨紀學習教育，促進人大工作高質量發展。