李希強調深入學習貫徹黨的自我革命重要思想

4月22日至25日，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希到江蘇調研。這是4月23日，李希在南京大學召開座談會，聽取對做好高校紀檢監察工作的意見建議。 中評社北京4月27日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希22日至25日到江蘇調研。他強調，紀檢監察機關要深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，認真落實中央紀委三次全會工作部署，扎實開展黨紀學習教育，著力提升執紀能力，縱深推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以履職擔當的實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。



李希來到南京大學，瞭解黨紀學習教育開展情況，並召開座談會，聽取對做好高校紀檢監察工作的意見建議。他指出，開展黨紀學習教育是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大部署，是今年黨建工作的重點任務。高校作為全面從嚴治黨的重要陣地，要以高度政治責任感推動黨紀學習教育走深走實，為高等教育事業健康發展提供堅強紀律保障。要聚焦對黨規黨紀不上心、不瞭解、不掌握問題，組織師生黨員原原本本學習《中國共產黨紀律處分條例》，從嚴從實檢身正己，把遵規守紀刻印在心。要把嚴明政治紀律和政治規矩擺在首位，堅持和加強黨對高校的全面領導，牢牢把握立德樹人根本任務，確保黨中央重大決策部署在高校落地見效。要堅持黨性黨風黨紀一起抓，加強校風學風、師德師風建設，糾治“四風”頑疾，鏟除腐敗滋生的土壤和條件，營造風清氣正的教書育人環境。要深化高校紀檢監察體制改革，實現“室組地校”協調聯動，不斷提升依規依紀依法履職能力和水平。



在南京市六合區石柱林社區、蘇州市吳中區陸巷村，李希與幹部群眾深入交流，聽取對正風肅紀反腐的意見建議。他指出，黨的群眾紀律是密切黨同人民群眾血肉聯繫、厚植黨的執政根基的重要保證。要把黨紀學習教育與群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治有機結合，下大氣力懲治“蠅貪蟻腐”，切實解決群眾急難愁盼問題，推動黨員幹部增強服務群眾意識、提高群眾工作能力，把黨中央惠民富民的好政策落到實處。在南京鋼鐵集團有限公司智能工廠、揚州中遠海運重工有限公司、蘇州納米科技發展有限公司，李希要求紀檢監察機關履行好政治監督職責，推動落實黨中央關於發展新質生產力的部署要求，更好服務保障高質量發展。李希還到中國近代史遺址博物館、中國大運河博物館、平山堂廉政教育基地，強調要弘揚中華優秀傳統文化中的廉潔思想，持續深化新時代廉潔文化建設。



調研期間，李希來到南京雨花台烈士陵園，瞻仰烈士群雕和紀念碑，要求紀檢監察幹部賡續紅色基因、鑄牢對黨忠誠，切實履行好黨和人民賦予的職責。