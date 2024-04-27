韓正出席2024成都世界園博會開幕式並致辭

4月26日，國家副主席韓正在四川成都出席2024年成都世界園藝博覽會開幕式並致辭。 中評社北京4月27日電／據新華社報導，國家副主席韓正26日在四川成都出席2024年成都世界園藝博覽會開幕式並致辭。



韓正表示，五年前，習近平主席在北京世界園藝博覽會上的重要講話中指出，中國願同各國一道，共同建設美麗地球家園，共同構建人類命運共同體，得到了世界各國的積極響應。在習近平生態文明思想指引下，中國政府持續推動綠色發展，讓人民享有藍天白雲、綠水青山、鳥語花香，為全球貢獻了約四分之一的新增綠化面積，為促進人類社會可持續發展作出了積極貢獻。



韓正強調，當今世界仍面臨氣候變化、生物多樣性保護等全球性環境問題，實現聯合國2030年可持續發展目標任重道遠。各國應當攜起手來、並肩同行，共同推進人與自然和諧共生的現代化。



韓正提出三點倡議。一是同築生態文明之基。要把生態環境作為人類生存和發展的根基，尊重、順應、保護自然，引導全世界共建生態文明。二是同商治理應對之策。要秉持共商共建共享的全球治理觀，共同完善環境治理體系，探索形成可持續發展的解決方案，推動全球生態治理取得更多務實成果。三是同繪地球家園之美。作為世界上最大的發展中國家，中國將積極承擔與發展水平和能力相適應的國際責任，同各方加強生態文明對話，就生物多樣性、氣候變化等領域開展廣泛合作。



本次博覽會以“公園城市、美好人居”為主題，來自54個國家和地區的各界代表約1000人出席開幕式。



開幕式前，韓正巡視了博覽會園區，聽取情況匯報並與出席活動的中、外方主要嘉賓集體合影。