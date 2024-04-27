成都園博會：共建綠色家園　暢享美好生活

這是2024年4月22日拍攝的成都世園會主會場北京園（無人機照片）。 中評社北京4月27日電／據新華社報導，窗含千秋，門泊萬里。從空中俯瞰，2024年成都世界園藝博覽會主會場如同一朵盛放的芙蓉花，迎接世界各方賓朋。



4月26日，2024年成都世界園藝博覽會開幕，一幅人與自然和諧共生的美好畫卷徐徐鋪展。在這裡，黃河沿岸的西北風光、江南竹林的幽靜秀雅、爭奇鬥艶的珍稀植物和花卉創新品種，以及國際展園的多姿多彩共同呈現，綠色發展理念煥發出新時代的光彩。



萬千盛景入園，折射中國生態文明建設成就舉世矚目



在主會場自然起伏的山丘間，絳溪河從中蜿蜒而過，月亮橋、魚鳧橋等景觀橋依次排開。清澈流水的映襯下，道旁的一棵棵木芙蓉枝繁葉茂、靜待綻放……



誰能想到，十年前，絳溪河曾是一條讓周邊老百姓很頭疼的臭水河。“那時候河邊有很多沒處理的秸秆和垃圾，污水隨處排，河水又黑又臭，我們只能繞道走。”四川成都市東部新區玉成街道吊腳樓村村民王琳告訴記者。



成都市東部新區水務監管事務中心河長制辦公室負責人周繼明說，近年來，當地全面落實河長制，持續推進河湖治理，全力構建水清岸綠景美的生態環境。通過截污、清淤、補水等一系列舉措，讓絳溪河重回清澈。



不僅是絳溪河的變遷，成都世園會各個展園都展現著千姿百態的生態文明之美。



從構建“花園城市”的北京園，到把山、水、濕地及花樹等多元素融入設計的寧夏銀川園，再到選用普陀鵝耳櫪等多種植物造型的寧波園，折射著近年來我國深入推進生態文明建設的堅實步伐。

