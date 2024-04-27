美國高校反戰浪潮愈烈　會衝擊拜登選情嗎？

4月24日凌晨，抗議者在美國紐約市哥倫比亞大學參加示威活動。 中評社北京4月27日電／美國多地高校反戰示威活動在過去一周愈演愈烈，要求加沙地帶永久停火、美國停止軍援以色列。面對反戰浪潮，總統拜登則在本周簽署巨額對外援助撥款法案，向以色列提供更多軍援。美國警方逮捕數百名抗議者。



高校反戰示威不斷蔓延顯示出美國年輕人對拜登加沙政策的不滿與質疑，甚至被輿論認為可能影響其總統選舉選情。



反戰浪潮席捲高校



自上周哥倫比亞大學上百名支持巴勒斯坦的示威者被捕後，越來越多高校校園出現學生抗議活動，包括哈佛、耶魯等知名學府。為應對混亂，哥大宣布將在春季學期結束前採用線上與線下相結合的教學模式。



當地媒體報導，這些美國高校示威者呼籲在加沙地帶永久停火、美國停止軍事援助以色列。他們還要求校方與對以軍火供應商及其他從巴以衝突中牟利的企業切斷聯繫，並且撤銷對示威學生和教職員工的開除及其他紀律處分。



示威學生族裔背景多樣，既有穆斯林，也包括猶太人。



拜登22日譴責“反猶主義示威”和“那些不明白巴勒斯坦人處境的人”。國會眾議院議長、共和黨人邁克·約翰遜23日稱，哥大的示威給猶太裔學生造成嚴重“威脅”，“這些並非和平抗議，他們是反猶暴徒”。



示威組織者承認一些口號和言論極端，但反對被貼上“反猶主義”標簽，強調個別人“煽動性”言行不代表這場反戰運動的整體。

