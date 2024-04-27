英報：市場調低美聯儲在大選前降息預期

這是4月25日在美國首都華盛頓拍攝的商務部大樓。 中評社北京4月27日電／英國《金融時報》25日報導，美國商務部當日發布的通貨膨脹和經濟增長數據顯示美國經濟增長低於市場預期，投資者據此認為美國聯邦儲備委員會今年9月或不會降息。該報認為，這樣的經濟數據不利於謀求連任的民主黨籍總統約瑟夫·拜登。



美國商務部25日發布的數據顯示，今年第一季度美國實際國內生產總值按年率計算增長1.6%，增幅較去年第四季度明顯收窄，低於市場預期，為2022年第二季度以來最低水平。個人消費支出價格指數在排除食品和能源價格影響後，從去年第四季度的2%升至超出預期的3.7%。



據《金融時報》報導，美國商務部發布的上述經濟數據令投資者把美聯儲今年9月降息的概率從接近100%調低至75%，轉而“押注”美聯儲將在11月6日至7日貨幣政策會議後決定是否降息。這一時間點恰好在11月5日美國總統選舉投票日之後。



拜登與前總統唐納德·特朗普已分別鎖定民主黨和共和黨的總統候選人提名。按《金融時報》說法，美商務部發布的上述經濟數據並不利好謀求連任的拜登，他原本希望美國經濟向好態勢能助其在選舉中擊敗特朗普。



拜登稱，商務部的這些數據反映出美國“經濟持續穩健增長”，只是“生活成本對工薪家庭而言過高”。財政部長珍妮特·耶倫接受路透社採訪時解釋，美國內生產總值增速下滑緣於“古怪但不引人擔憂”的因素，通脹壓力則大多來自住房成本升高。



美國富國銀行全球市場高級策略師薩米爾·薩馬納認為，商務部發布的數據表明美國經濟“幾乎陷入滯脹”，即經濟增速放緩，而通脹水平居高不下。



（來源：新華網）