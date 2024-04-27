迷你倉變軍火庫　“槍王”何孟強被捕

圖：有組織罪案及三合會調查科展示搜獲的武器，包括18支手槍、超過100發子彈、超過100件槍械元件、1枝電槍、11把刀以及4把匕首等，種類繁多。 中評社北京4月27日電／據大公報報導，特區政府一直對槍械及彈藥有嚴格規管，警方有組織罪案及三合會調查科，周三（24日）突擊搜查沙田一個迷你倉，檢獲18枝手槍、逾100發子彈及逾100件槍械元件及軍刀等大批武器，拘捕一名67歲本地男子，涉及“無牌管有槍械”及“藏有違禁武器”等罪名。



據悉，疑犯是有“槍王”之稱的何孟強（圓圖），是槍會負責人並經營槍械彈藥貿易公司，在過去17年來因走私及儲存軍火，分別在內地和香港累計入獄近10年。檢獲的軍火足可武裝軍隊兩個班，警方仍在追查其管有大批武器的意圖及來源。被捕人被暫控“無牌管有槍械”及“藏有違禁武器”罪名，昨日下午在沙田裁判法院提訊。＼大公報記者 盛德文



有組織罪案及三合會調查科（O記）警司張霆鋒昨日表示，警方一直致力打擊涉及槍械的案件，由O記專責隊伍監察。前日O記採取情報主導行動，於沙田區一個迷你倉內搜獲一批武器，包括18枝手槍、超過100發不同口徑的子彈、超過100件槍械元件、1支電槍、11把刀及4把匕首，並在調查期間發現該批武器的物主用懷疑偽造的身份證明文件租用迷你倉。警方於區內一個工廈單位內，以“行使虛假文書”、“無牌管有槍械”以及“藏有違禁武器”罪名，拘捕該批武器的物主。檢獲的其中一把美軍軍刀，是日內瓦條約中禁止使用的武器。



2008年被警方“釘牌”



張續稱，被捕人67歲，是本地中國籍男子。調查顯示，他是一名槍械發燒友，曾在本港開設槍械彈藥貿易公司、電影道具公司、軍事配件及模型公司，亦曾是一間槍會的負責人。



他於1990年至2007年間，曾經持有槍械經營人牌照，射擊會管有權牌照及個人管有權牌照。2008年後該些牌照全部被警方吊銷。雖然被捕人曾擁有相關牌照，但警方不排除有人曾經用非法手段，從外地購入這批槍械及彈藥，將會持續追查。警方軍械法證課對證物作出初步評估後，認為檢獲的手槍和子彈是真槍及真子彈，將進一步檢查其功率及性能，以及曾否使用過。

