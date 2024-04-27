以軍加大空襲拉法　巴勒斯坦人憂該去哪裡

這張以色列國防軍4月25日發布的照片顯示，以軍地面部隊在加沙地帶中部開展軍事行動。新華社發（以色列國防軍供圖） 中評社北京4月27日電／據新華社報導，以色列公共廣播公司25日報導，以總理本雅明·內塔尼亞胡已批准以軍在加沙地帶南部城市拉法開展地面行動的計劃。多家媒體報導，以軍已經加大對拉法的空襲力度。





這張以色列國防軍4月25日發布的照片顯示，以軍地面部隊在加沙地帶中部開展軍事行動。新華社發（以色列國防軍供圖）



路透社援引拉法當地醫療人員的話報導，以軍當天早上5次空襲拉法，擊中至少3座房屋，導致至少6人死亡。



去年以來，以軍在加沙地帶由北向南發動地面攻勢，目前戰火蔓延至最南端的城市拉法。眼下超過150萬巴勒斯坦平民在這裡避難。國際社會擔憂，一旦以軍對拉法發起地面進攻，將造成更多平民傷亡。



以色列公共廣播公司報導，以軍已完成對拉法發起地面行動的準備，內塔尼亞胡批准地面行動計劃，預計以色列將“很快”開始從拉法撤離平民，但他尚未下達執行攻打拉法計劃的命令。



巴勒斯坦常駐聯合國日內瓦辦事處觀察員易蔔拉欣·赫萊希25日說，“我們擔心將在拉法發生的事”，有些人已經離開拉法，“但他們能去哪裡？”



34歲的拉法居民穆罕默德·納賽爾是3個孩子的父親，一家目前住在加沙地帶中部城市代爾拜拉赫一處避難所中。納賽爾兩周前離開拉法，生怕以色列出其不意地進攻拉法，讓人無法逃脫。“我們從一個陷阱逃入另一個陷阱，尋找那些以色列聲稱安全的地方，但他們隨後又會轟炸那些地方。”

