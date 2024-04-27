日本經濟亮點與隱憂並存

2022－2028年日、德、印名義GDP的發展變化 資料來源：國際貨幣基金組織（IMF） 中評社北京4月27日電／據新華社報導，總體來看，當前日本經濟形勢既有亮點也有隱憂。亮點主要表現在，大企業盈利穩定增長，海外投資收益持續增加，入境旅遊消費明顯恢復，國家經常項目收支順差大幅擴大，股市與房地產市場回暖。隱憂主要表現在，日本國內消費與投資動力不足，難以支撐經濟穩定復甦，2023年第二、三、四季度作為內需支柱的私人消費連續三個季度陷入負增長，物價持續上漲，居民收入增加速度低於物價上漲速度，實際工資水平連續下降。此外，日本央行著手調整貨幣政策，退出實施長達八年的負利率和收益率曲線控制政策，但未能扭轉日元貶值趨勢。



日本經濟形勢：亮點與隱憂並存



日本經濟呈現出一些亮點。一是大企業盈利穩定增長。日本財務省法人企業統計調查顯示，2023年第一、二、三、四季度，日本企業經常利潤同比增長率分別為4.3%、11.6%、20.1%、13.0%。根據日本經濟新聞社的測算，受益於日元貶值和海外投資布局帶來的收益，2023財年（2023年4月至2024年3月），日本上市企業淨利潤預期為43.5萬億日元，較上財年增長13%。其中，汽車行業的利潤增長強勁，是日本上市企業業績改善的主要拉動力量。在日本七家主要汽車企業中，預計豐田、鈴木和馬自達將創出利潤新高。



二是受益於海外投資收益增加和入境遊客消費恢復，經常收支順差顯著擴大。2023年，訪日遊客消費總額為5.3萬億日元，與2019年相比增加9.9%，在實際GDP中所占比重接近1%；平均每人旅遊支出為21.2萬日元，與2019年相比增長33.8%，入境遊客消費帶動服務貿易出口增加。2023年，受日元貶值和資源價格上升因素影響，日本海外子公司收益擴大，表示海外投資收益的“第一次所得收支”順差額達到34.6萬億日元，創歷史新高，在很大程度上彌補了貿易逆差對經常項目收支的影響。基於此，日本經常項目收支順差額達到20.6萬億日元，較上年增長92.5%。



三是股市與房地產明顯回暖。企業業績增幅擴大和日元貶值推高日本股市，日本大型商社如三菱商事、三井物產等的股價上漲明顯，處於歷史高位。2023年全年日經平均股指增長幅度達到7369點，創1989年（增長8756點）以來的最大增幅。2024年3月4日，日經平均指數突破4萬點大關，屬歷史上首次。2023年，東京23區新建住宅平均價格同比上漲39.4%，達到1.15億日元，是有數據可追溯的1974年以來首次突破1億日元。這在一定程度上反映出日元貶值使得日本國內資產價格相對下降，海外資金大量流入日本市場。

