最高法院或裁定特朗普享一定程度總統豁免權

這張4月15日的視頻截圖顯示，美國前總統特朗普抵達紐約曼哈頓一家刑事法院出庭。 中評社北京4月27日電／據新華社報導，美國聯邦最高法院25日就共和黨籍前總統唐納德·特朗普主張其享有總統豁免權而免受刑事指控聽取辯論。按美媒說法，最高法院對控辯雙方似乎都未給予“一邊倒”支持，可能裁定特朗普在刑事司法領域享有一定程度豁免權。



最高法院可能在6月底或7月初作出裁定。這意味著司法部特別檢察官傑克·史密斯牽頭指控特朗普試圖推翻2020年總統選舉結果的聯邦大選案可能在此後繼續推進。由於進度緩慢，此案很可能無法在今年11月總統選舉前開庭。



據《華盛頓郵報》《紐約時報》等媒體報導，最高法院聽取近3小時口頭辯論後，既未完全同意辯方觀點，即特朗普享有包括免受刑事指控在內的總統豁免權；也未完全同意控方觀點，即特朗普不能就其職務行為完全免受刑事指控。



最高法院多數大法官傾向於為憲法賦予總統的核心職能提供範圍較窄的保護。這意味著最高法院可能裁定，原審法院繼續審理聯邦大選案時，需首先區分特朗普涉嫌的犯罪行為中哪些屬職務行為、哪些屬個人行為，之後才能重新開庭。



《紐約時報》稱，大法官之間似乎存在某種共識，即聯邦大選案今後可針對特朗普受控的個人犯罪行為繼續推進，但新增程序恐讓庭審難以在今年大選前展開。《華盛頓郵報》稱，今後圍繞本案仍可能爆發法律纏鬥，因為各方25日就特朗普所受指控中哪些屬職務行為已顯現深刻分歧。



司法部特別檢察官史密斯去年8月就特朗普與“國會山騷亂”的關聯提出4項罪名指控。特朗普一直以享有總統豁免權為由，申請法院駁回案件，但既未獲原案主審法官塔尼婭·丘特坎支持，也未獲得哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院支持。



特朗普2月12日申請最高法院介入。最高法院同月宣布本月25日聽取口頭辯論，同時裁定擱置聯邦大選案。

