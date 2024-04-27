“2024韓國—沈陽活動周”在首爾開幕

“2024韓國—沈陽活動周”在韓國首爾開幕 中評社北京4月27日電／據新華社報導，“2024韓國—沈陽活動周”24日在韓國首爾舉行開幕式。本次活動周以“共享機遇·共謀發展·共創未來”為主題，共同探尋中韓經貿合作的新思路、新舉措、新機遇。



遼寧省委書記郝鵬，聯合國前秘書長潘基文，中國駐韓國大使邢海明，韓國國會議員裴俊英、朴釘，韓國駐沈陽總領事館總領事崔喜悳，韓國保健產業振興院院長車淳道等出席儀式。



郝鵬在致辭中表示，30餘年來，中國遼寧省與韓國在經貿、文化、教育、人才培養等多個領域開展了廣泛深入的合作，韓國已成為遼寧最重要的貿易合作夥伴和外資來源地之一。今後遼寧願與韓國各界一道，在先進裝備製造、數字經濟、科技創新、綠色發展、服務貿易等方面加強合作，相向而行、相互成就，共同譜寫合作新篇章。



潘基文表示，沈陽有著穩定的產業基礎、豐富的資源、開放的經濟政策和良好的商業環境。韓國向來重視與遼寧沈陽的經濟貿易合作，韓國多家代表性企業在沈陽取得了諸多成果。希望借此活動，韓中兩國的友好合作能更上一層樓。



邢海明致辭說，中國遼寧省［］同韓國隔海相望，友好合作根基深厚，在擴大對外開放、不斷深化對韓各領域交流合作方面大有可為。沈陽作為遼寧的省會城市，在對韓合作中始終發揮著舉足輕重的作用。希望通過此次韓國—沈陽活動周，讓更多韓國企業瞭解沈陽，走進沈陽，投資沈陽，共同探尋中韓經貿合作的新思路、新舉措、新機遇。



開幕式上，遼寧省和沈陽市有關人士現場就遼寧省和沈陽市投資發展情況進行專題推介，並有33個中韓合作重點項目現場簽約。



據悉，本次活動周從4月23日持續至27日，除沈陽特色商品展外，還將圍繞食品、生物醫藥及醫美、時尚文化、新能源及節能環保等中韓合作重點產業舉辦4項專題經貿活動，以及文旅資源宣講、點對點招商等多項活動。