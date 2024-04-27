日本四成城鄉可能消失　人口危機警鐘再敲響

中評社北京4月27日電／據新華社報導，日本民間組織“人口戰略會議”日前在人口戰略論壇上發布的報告顯示，由於人口減少問題嚴重，日本全國744個市區町村（相當於中國的“市鎮鄉村”）面臨消失風險，占該國市區町村總數40%以上。日本媒體和專家指出，一直以來，日本地方自治體的人口增長過度依賴外來人口引入，人口出生率低、少子化嚴重問題未從根本上解決，導致日本人口持續減少。



“人口戰略會議”的報告參照日本國立社會保障人口問題研究所的推算，根據育齡女性數量以及出生率、死亡率、人口流動影響等標準，將日本1729個地方自治體分為“面臨消失風險的自治體”“黑洞型自治體”“自立可持續自治體”和“其他”等四類。



該報告說，2020年至2050年，日本全國744個市區町村20歲至39歲育齡女性將減少一半，意味著這些地方自治體存在消失風險，其中包括著名旅遊勝地神奈川縣箱根町和北海道函館市。



2014年，日本民間組織“創成會議”曾發布報告稱，因人口減少，未來日本國內有896個地方自治體恐將消失，這一預測引起日本政府高度重視。日本政府隨後提出“地方創生戰略”，希望通過創造更多就業機會、鼓勵大城市人口和企業向地方轉移以及鄉村振興等措施，緩解人口向東京圈（包括東京都及周邊的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）過度集中的“單級化”趨勢，解決日本社會少子化難題。



從目前的情況來看，“地方創生戰略”收效甚微。日本總務省數據顯示，截至2023年10月1日，包括外國人在內的日本總人口約為1.24億，連續13年呈負增長。日本《朝日新聞》分析說，日本人口不斷減少的原因在於地方自治體片面追求吸引和留住人才，控制人口外流，但人口出生率低的問題仍未解決。



日本綜合研究所高級主任研究員藤波匠表示，遏制人口持續減少，推動地方自治體實現更高質量就業非常重要。“人口戰略會議”此次發布的報告顯示，青森縣外池浜町20歲至39歲的育齡女性在今後30年將減少近九成，主要原因是年輕女性就業受限較多，導致她們不斷向城市湧入。藤波匠認為，應採取措施消除地方企業中的男女薪酬差距和晉升機會的性別不平等問題，實施全國統一的育兒支援政策。

