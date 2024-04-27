舞台經濟的“燃點”要從台下找

越劇《新龍門客棧》劇照（新華網發） 中評社北京4月27日電／據新華社報導，今年以來，演出市場延續2023年的增長態勢。過“文化年”、為一場演唱會奔赴一座城……成為近兩年特別火熱的文化現象。



中國演出行業協會發布的數據顯示，2024年一季度，全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次11.90萬場，相當於全國範圍內日均超過1300場。



演出市場持續火爆



中國演出行業協會《2024年一季度全國演出市場簡報》顯示，一季度原本是大型演唱會、音樂節的淡季，但2024年一季度市場呈現“淡季不淡”的態勢，尤其是在經歷過2023年的爆發式增長後，今年大型營業性演出，包括演唱會和音樂節市場依然熱度不減：全國2000人以上的大中型演唱會、音樂節近200場；超20位歌手在一季度發布全年演出計劃；多地將文旅項目結合音樂節進行，在一季度發布演出計劃。



潛在的需求也在被挖掘，票務APP開通城市許願功能，消費者通過藝人主頁可以許願期待巡演的城市，而這些數據將成為演唱會主辦方的重要參考指標。



進入二季度，演唱會的火爆態勢仍在繼續。據不完全統計，4月20日當晚，全國各地的體育館和體育場進行的演唱會更是超過30場。



契合更加多元的觀眾需求



歌手很忙，不斷返場。舞台經濟的“燃點”，勢必要從台下找。



現在打開票務APP，會發現演唱會、音樂節、話劇、舞劇、音樂會、兒童劇等各式演出一應俱全，可滿足多層次觀演人群的需求。

