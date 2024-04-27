“五一”哪兒火爆？來看出行提示

中評社北京4月27日電／據央視新聞報導，“五一”假期即將來臨，國家移民管理局26日發布了假期全國出入境口岸通關預測。今年“五一”期間，全國口岸日均通關人數將達176萬人次，較去年同期增長40.5%。



全國口岸日均通關人數將達176萬人次



五一假期，北京、上海、廣州等大型國際機場口岸出入境客流將穩步增長。



預計北京首都機場口岸、大興機場口岸日均出入境人員將分別達到4萬人次、1.4萬人次，較本月分別增長13.9%、16.6%。受第135屆廣交會叠加免簽政策實施等因素影響，廣州五一假期出入境客流預計約22萬人次，同比增長102%。



長三角鐵路：5月1日單日旅客發送將創紀錄



記者從國鐵上海局瞭解到，長三角地區去往北京、廣州、福州、廈門、長沙等地客流火爆。預計5月1日發送旅客預計將超過清明假期創下的單日旅客發送量紀錄。鐵路部門採取基本運行圖方案、“五一”臨客方案、應急方案三個批次安排運力，計劃增開192.5對旅客列車，其中夜間動車組列車133對。



新線路助力出行 池黃高鐵開通運營



新線路開通也將助力假期出行。26日上午，池黃高鐵首發列車從安徽池州九華山站開出。途經九華山、太平湖、黃山、西遞宏村、齊雲山等多個國家級風景名勝區，最終接入黟縣東站，方便沿線群眾出行的同時，也成為一條黃金旅遊線。

