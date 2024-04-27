中智經貿合作深化帶來更多機遇

2023年10月31日，一輛比亞迪新能源公交車行駛在智利首都聖地亞哥的主城區。 中評社北京4月27日電／據新華社報導，近日，一架從智利首都聖地亞哥起飛的航班，搭載冰鮮智利海膽順利抵達深圳機場口岸，經深圳海關所屬機場海關監管後放行。



“今年3月31日，我們首次引進48公斤（淨重）智利海膽，市場反應很好，所以我們現在執行每周到貨兩次以上的冰鮮海膽肉，供貨範圍可覆蓋全國市場。”深圳市利福特進出口有限公司總經理張磊說。



智利海膽口感鮮美、營養豐富，但保存與運輸條件相對嚴苛，遠距離出口困難。為保障海膽品質，深圳海關積極對接企業和場站，制定預案，讓貨物從卸機、入庫、理貨到查驗、出證等全流程提速。“該批貨物從落地到結關，整個流程僅用時4小時。”張磊說。



深圳是中國接收智利產品的重要港口城市。智利對華出口的重要農產品車厘子，有1／3在深圳港完成裝運後，經鐵路運往中國南部和中部內陸地區；而深圳的手機、電腦、汽車等產品也大量出口智利。



智利與中國相距遙遠，但經貿往來密切。中國已連續多年成為智利第一大貿易夥伴和第一大出口市場、第一大進口來源地，智利則是中國在拉美地區的第三大貿易夥伴，出口中國的主要產品包括銅鋰等礦產及製品、車厘子、豬肉、葡萄酒等。



2005年，智利與中國簽署了自貿協定。2017年，雙方簽署自貿協定“升級版”，並於2019年3月1日起正式實施，這讓雙方相互實施零關稅的產品覆蓋率達到約98%。



車厘子是中智雙邊貿易最具代表性的產品之一。據智利水果出口商協會統計，2024年1月，智利出口的車厘子93%運往中國，為智利創收14.47億美元。智利水果出口商協會主席伊萬·馬蘭比奧日前表示，中國巨大的市場為智利水果產業鏈創造機遇，智利優質農產品也豐富了中國消費者的選擇。

