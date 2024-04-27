廣交會上看跨境電商新業態助力國貿新發展

中評社北京4月27日電／據新華社報導，一個支架架著手機、一個支架架著攝像機，“今天我們走進‘廣交會’好品專場……”在廣交會現場，浙江安勝科技股份有限公司跨境電商運營經理翟磊正在直播，把另一端的線上客戶“帶”進會場。“我們還利用AI數字人直播，讓線上業務更簡便又高效。”翟磊說。虛擬數字人豐富線上營銷，大幅度節約成本。



從傳統外貿工廠轉型工貿一體化，安勝科技2019年創建專營電商業務的分公司。目前，團隊由最初的兩三人擴展到超四十人，近三年每年營業額增幅達300%。不僅賣自家產品，安勝科技還開始作為平台企業賦能其他企業，服務其他工廠產品出海，帶動上下游協同發展。



數字化營銷成了不少外貿企業的選擇。大連達倫特國際貿易有限公司憑此推動全鏈條轉型，構建品牌生態圈，讓產品面世增速，跨境電商發展一路“繁花”。



“我們專門研發符合線上平台特性和用戶習慣的產品，比起代工，以自創品牌面向C端消費者，更有幹勁。”達倫特有關負責人說。在英國建營銷公司、在美國設海外倉及物流中心……達倫特乘著跨境電商的東風，不斷開拓歐美、東南亞等海外市場。



新業態的供應鏈產業鏈不斷延長，更多企業各個環節持續發力，從海外倉、跨境支付、平台服務、檢測認證等服務貿易領域，加速資源快速有效流動。



“老廣交”江蘇省蘇豪控股集團有限公司此前是傳統外貿企業，在本屆首次設立的跨境電商和海外倉展區上，展現出向新業態服務商的“華麗轉身”。副總裁丁海介紹，公司依托平台系統，不僅自身迎來發展新機遇，今年一季度跨境電商業績增長60%；還賦能其他企業探索出一條數字化轉型升級、實現價值倍增的新路徑。



在美國、越南建自營海外倉，福建省左海國際物流有限公司助力企業提升跨境物流效率，降低物流成本。運維部經理蔡騰達說：“公司以智能化海外倉管理模式、多聯運輸模式為國際貿易‘保駕護航’。未來，我們還將繼續拓展巴西等拉美市場。”

