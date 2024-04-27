中評社北京4月27日電／網評：擺拍造假的“流量病”該治治了



來源：新華網 作者：維辰



日前，中央網信辦在全國範圍內開展為期兩個月的“清朗·整治‘自媒體’無底線博流量”專項行動，重點整治“自媒體”無底線造熱點蹭熱點，製造以假亂真、虛實混雜的“信息陷阱”等突出問題，格外受到期待。



此次專項行動重點整治的五大類問題包括：自導自演式造假、不擇手段蹭炒社會熱點、以偏概全設置話題、違背公序良俗製造人設、濫發“新黃色新聞”。



這些問題在近期一些熱點事件中都能找到對應案例——“秦朗巴黎丟作業”鬧劇，起初是一“自媒體”博主人為策劃、編造不實視頻吸粉引流，被質疑後還強行圓謊，此為自導自演式造假；“點讀機女孩”高君雨的賬號發視頻稱患上罕見腦瘤，後經官方確認系庫存視頻，付出了全網賬號被禁的代價；“4歲女童海灘走失”輿論詭異發酵背後，是造謠團夥以“標題黨”“震驚體”方式惡意編造炒作了一系列諸如“女孩父親系繼父”等謠言，誘騙公眾點擊瀏覽；網紅“涼山孟陽”編造苦情故事製造賣慘人設，利用公眾同情心理牟取利益，此為違背公序良俗製造人設，目前已被判刑。



刹住這股歪風，讓一些人引以為戒，劃紅線、明禁區很有必要。



一個較為流行的觀點認為，真實是對新聞、對機構媒體的要求，“自媒體”發布的內容真不真實無所謂，最主要的是有趣。客觀地說，“自媒體”發一些無傷大雅的段子，讓人知道是虛構的，博君一笑也未嘗不可。但涉及國內外時事、社會民生等嚴肅領域，就不該信口胡謅。其實仔細想想，要求“發布含有虛構、演繹等內容的，必須明確加注虛構標簽”，防止以假亂真、虛實混雜，何嘗不是對“自媒體”內容真實性的要求？中央網信辦明確提出，此次專項行動的目標是遏制“自媒體”擺拍造假風，“提升‘自媒體’發布信息可信度”，有關人士不妨好好琢磨。

