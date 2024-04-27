意大利樂團在北京感受“演出熱潮”

小觀眾與意大利樂團在現場進行互動（4月13日攝）。 中評社北京4月27日電／據新華社報導，4月的北京春意融融。在大運河畔的北京藝術中心內，一場親子音樂會正在小劇場裡上演，現場幾乎座無虛席。



迷你版的玩具鋼琴和手風琴、會發聲的小豬玩具、一開一合的鰐魚玩具、用針扎破發出響聲的氣球……這場將“玩具”當樂器的音樂會頗具創意，平日小朋友們家裡司空見慣的玩具樂器、發聲玩具等在樂手的演奏及相互配合下，奏出或輕鬆活潑、或悠揚婉轉的旋律。



時隔近5年，意大利玩具愛樂樂團再次來到中國，此次在首站北京連演近10場，幾乎場場爆滿，現場觀眾與樂手的互動氛圍熱烈。



城市裡建起不少新建築、數字化建設成果增多、小觀眾英語普及度提升……“相比上次來中國，我發現這裡有了很大的變化。”意大利玩具愛樂樂團團長法布裡奇奧·庫薩尼說。



回憶起上次在中國演出的經歷，庫薩尼仍然記憶猶新。兩周多的時間裡，他們在北京等多個城市開了10多場音樂會。“我們在演出過程中邀請孩子們上台參與表演，他們能很快地融入其中。”庫薩尼回憶說，在中國，每個演出現場都組織得很好，觀眾熱情、演出氛圍融洽。



“在北京演出之餘，我們還去長城、奧林匹克公園、頤和園、故宮等景區游玩，遇到的中國人都很友善。”庫薩尼說，“中國是一個愛好和平的國家。”



“近年來，中國經濟社會發展快，現在一些意大利人不再因價格便宜買中國商品，而是因為這些商品有科技含量。”庫薩尼說，中國的汽車行業發展得很快，一些新能源汽車已出口到意大利。



“如今，意大利的大學、音樂學院裡有不少中國學生。同時，中國的語言、文化、藝術也在意大利升溫。”庫薩尼說，“我也掌握了簡單的中文詞匯，學會了幾首中文歌曲。”

