傅崐萁一行訪京首站　參觀小米與自動駕駛

傅崐萁一行在國台辦副主任潘賢掌的陪同下參觀北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心（中評社 海涵攝） 中評社北京4月27日電（記者 海涵）中國國民黨台立法機構黨團總召傅崐萁率部分藍營民意代表已於昨日抵京，預計將在北京停留3天。27日上午，訪問團一行在國台辦副主任潘賢掌的陪同下走訪了小米汽車工廠和北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心。



近年來，大陸新能源汽車產業高歌猛進、飛速發展，國際知名度、用戶認可度持續提升，頻頻有“爆款”問世，比如前段時間火遍全網的小米SU7，上市表現十分亮眼。大陸新能源汽車同樣很受台灣民眾關注，不少台灣民眾感慨“又好用又時尚”，但是遺憾“買不到”。國台辦發言人此前曾在發布會上就此表示，大陸新能源汽車和無人機等產品以技術創新、產品多樣性、產業鏈完善、市場認可度高和全球布局等優勢，受到台灣消費者的喜愛，是很自然的事。同時希望台灣有關方面切實尊重台灣民眾的消費選擇權，切實保障台灣民眾的切身利益，讓台灣民眾享受到更多好產品、好服務。



訪問團一行首先參觀的小米汽車工廠是小米汽車生產基地，於2024年3月19日正式揭幕，小米SU7就是從這里誕生，而後走向全國。據悉，在產能爬滿後，小米汽車工廠每小時可生產40輛小米SU7，每76秒就可以有一輛新車下線。廠區包括壓鑄、衝壓、車身、塗裝、總裝及電池等六大車間，總產能15萬輛。在小米汽車工廠側方，還有一家大型門店，提供產品展廳、交付中心和駕駛體驗區等，消費者可以在此體驗小米汽車的自動駕駛，還可以將新車從此開回家。



傅崐萁參觀小米汽車工廠後表示，小米汽車技術領先，價格實惠。“未來，世界的很多汽車廠家都要調整作業模式了，因為小米汽車來了。”他說，電車是未來發展的趨勢，兩岸應該一起合作，讓永續成為生活的日常，讓我們的城市更美麗、空氣更清新。



在北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心，訪問團一行在講解員帶領下參觀了序廳，瞭解了大陸自動駕駛技術發展情況。之後，訪問團一行還登上無人駕駛自動小巴，沉浸式體驗了一把無人駕駛技術，傅崐萁下車後同記者表示，“非常平穩”。



據悉，此次與傅崐萁同行的訪問團成員還有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等現任民意代表。這是自蔡英文2016年上台，兩岸官方斷絕往來後，人數最多的一次台灣民意代表訪陸團。傅崐萁一行今天下午將與大陸高層官員會見，28日上午將到訪文旅部和海關總署，28日下午會與在京台青台商舉行座談。

