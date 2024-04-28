傅崐萁：希兩岸能在人工智能駕駛領域作交流

傅崐萁一行在中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌的陪同下參觀北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心（中評社 海涵攝） 中評社北京4月28日電（記者 海涵）由傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團26日至28日來京參訪。27日上午，傅崐萁一行在中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌的陪同下參觀了北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心。



通過觀看介紹視頻、展板、沙盤演繹等，傅崐萁一行瞭解了該中心自動駕駛技術落地場景及新技術新產品階段性建設成果。中評社記者觀察到，傅崐萁全程認真聆聽介紹，時不時會同潘賢掌溝通交流或是同講解員互動。在聽到講解員介紹“全國已有50多個省市出台了智能網聯汽車的測試規定，建立了17個國家級的示範區”時，傅崐萁贊嘆道：“區域越來越來大了。”



在遠程駕駛技術展區前，傅崐萁與參訪團幾位民意代表對交通安全議題興趣頗濃，接連向講解員發問。傅崐萁關注自動駕駛車輛的上下坡問題，講解員回應說，高級別自動駕駛需要定位，目前的高精度定位可以表達出高程和曲率，提前掌握了這些信息，自動駕駛車輛就可以在系統里做出加減速的判斷。還有民意代表關注“遇到地震等自然災害時，自動駕駛車輛將如何反應”，講解員都一一予以解答。



傅崐萁隨後告訴媒體記者，交通安全問題在全球範圍內都刻不容緩，要把安全帶到世界的每一個街頭、每一個角落。不止行人要能夠安全，還要讓所有行駛的車輛能順利回家。因此，未來如何利用人工智能和5G技術來推動交通安全，將是一個重要的國際議題。

