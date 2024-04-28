中評現場：傅崐萁一行體驗無人駕駛　開眼界

由傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行27日在京乘坐自動駕駛車輛，圖為傅崐萁與中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌同坐一車（中評社 海涵攝） 中評社北京4月28日電（記者 海涵）“非常平穩”“非常安全”“大開眼界”……27日上午，由傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行在北京亦莊乘坐了自動駕駛車輛後如是說。傅崐萁一行當天在中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌的陪同下到訪北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心，中心特別安排了兩輛無人駕駛車載參訪團一行到公路上體驗自動駕駛技術。



傅崐萁體驗後告訴記者，無人自駕車全程都非常平穩。他分享了短暫路程中的有趣插曲，“‘狹路相逢勇者勝’，我們乘坐的無人自駕車剛上路時剛好碰到一輛特斯拉切到前方超車，結果這輛自駕車馬上自動減速，並從旁邊繞過去。大家在車上看到，都覺得很有意思。”



他表示，無人自駕車是未來的發展趨勢，因為自駕車沒有駕駛員，也就沒有情緒問題、疲勞問題等，工作時間可以很長。希望大家一起支持無人自駕車，一起迎接未來更新、更美好的生活。



中國國民黨民意代表王鴻薇也表示，無人駕駛車非常平穩，乘坐過程中沒有遇到急剎車的情況。她說，過去台北市也曾經試營運無人駕駛的公共汽車，但最後無疾而終。此次在北京高級別自動駕駛示範區的參觀有一種全新的感受，收穫頗豐。“我們會把相關經驗帶回去，希望未來台北也能趕上、搭上無人駕駛車的列車。”



“真是‘游姥姥’進大觀園，大開眼界。”中國國民黨民意代表游毓蘭說，她在乘車過程中悄悄解開安全帶，想要測試車輛系統是否會有提醒。結果剛剛解開安全帶，車輛馬上就發出了語音提醒。對於車輛的安全性，游毓蘭贊嘆不已。



據瞭解，參訪團一行乘坐的這款無人駕駛車輛已經應用於北京城市副中心三大文化設施——北京藝術中心、北京城市圖書館、北京大運河博物館的接駁服務中。該款無人駕駛小巴採用全無人駕駛設計，無方向盤、油門和剎車踏板，可載客9人，車輛隨車配備1名安全員，負責行駛中各項安全預警和主動干預工作。nextpage>

