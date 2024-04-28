傅崐萁答中評：期待大家都享有美好生活

中國國民黨民意代表傅崐萁（中評社 海涵攝） 中評社北京4月28日電（記者 海涵）“民眾需要非常親民、實惠且對環境友好的各式各樣生活器具，”正在北京參訪交流的中國國民黨民意代表傅崐萁27日接受中評社記者採訪時這樣表示。傅崐萁等17位台灣地區民意代表26日晚抵京，次日上午參訪了小米汽車工廠和北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心。



憑借持續的技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭，大陸新能源企業出口產品具有高質量、高效能、高性價比的特點，受到全球越來越多消費者青睞。傅崐萁一行參訪的小米汽車工廠是大陸眾多新能源車企的一個縮影，不久前該廠推出的小米SU7一經上市便成“爆款”。傅崐萁在小米汽車工廠受訪時大贊小米汽車外形漂亮、技術領先、價格實惠。



大陸新能源汽車同樣很受台灣民眾關注，不少台灣民眾感慨“又好用又時尚”，但是遺憾“買不到”。被問及會否推動大陸汽車進入台灣市場，傅崐萁向中評社記者表示，“這是非常簡單的道理，21世紀全世界都在競爭，如果抱元守一，就會跟世界脫節。民眾都需要非常親民、實惠且對環境友好的各式各樣生活器具。我們期待良性競爭，讓大家都享有美好生活。”



由傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團26日晚抵京，28日晚返台。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧27日下午會見了傅崐萁一行；訪問團一行還將於28日到訪文旅部和海關總署、並與在京台青台商舉行座談。

