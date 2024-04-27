美媒：拜登是時候讓烏克蘭和以色列放棄幻想了

中評社香港4月27日電／衛星通訊社消息，美國有線電視新聞網（CNN）分析師馬克·漢納（Mark Hannah）撰文稱，美國的無條件支持有可能給烏克蘭和以色列帶來害處，鼓勵它們朝不可能取得的勝利努力，而不採取唯一能結束衝突的辦法——和談。



新一攬子援助給了美國強大的施壓槓桿，美國應當借助這個槓桿盡快結束戰事。



以色理總理內塔尼亞胡仍然堅持要“全面戰勝“哈馬斯，但這種勝利預計無法在近期取得。在加沙地區行動取得的成功有可能帶來災難：城市損毀和平民死亡使巴勒斯坦人變得更加激進，也在激怒阿拉伯世界。



烏克蘭也仍以收復克里米亞在內的所有失地為目標，但在反攻失敗後，拜登政府私下承認烏克蘭獲勝可能極小。美國的支持有助於為前線陣地固防，但也有可能使烏克蘭放棄和談，繼續為無法實現的目標戰鬥。



2021年年底，烏克蘭東部頓巴斯地區局勢加劇。基輔和西方國家對俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結部隊表示擔憂。2022年初，2014年烏克蘭政變後自行宣佈成立的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國稱基輔準備入侵，請求俄羅斯總統普京承認兩國。普京2月21日簽署承認兩國的總統令，24日宣佈決定對烏克蘭採取特別軍事行動。克宮稱行動的目標是將烏克蘭去軍事化。