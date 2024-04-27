中評現場：王滬寧會見傅崐萁一行

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧與中國國民黨台立法機構黨團總召傅崐萁握手（中評社 海涵攝） 中評社北京4月27日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4月27日下午在北京人民大會堂新疆廳會見中國國民黨台立法機構黨團總召傅崐萁一行。



當天下午近4時，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤到達新疆廳。中評社記者在現場看到，王滬寧笑容滿面地與傅崐萁親切握手，並問候說“你好，歡迎歡迎！”隨後，在傅崐萁的介紹下，王滬寧與參訪團成員一一握手。期間，看到此前曾見過的參訪團成員，王滬寧開心地說“我們之前見過。”



中評社記者看到，大約5時許，參訪團一行乘車離開人民大會堂，整場會見持續了逾1個小時。



此次與傅崐萁同行的參訪團成員還有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等現任台灣民意代表。這是自蔡英文2016年上台、兩岸官方斷絕往來後，人數最多的一次台灣民意代表訪陸團。訪問團一行4月26日晚抵京，預計4月28日晚返台。訪問團一行已於27日上午參訪了小米汽車工廠和北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心，預計此行還會探視台商、台青，並與大陸相關部門洽談台灣農漁產品相關事宜。

