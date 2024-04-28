王滬寧晤傅崐萁 同籲共創美好未來

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧27日下午在北京人民大會堂新疆廳會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行（中評社 海涵攝） 中評社北京4月28日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧27日下午在北京人民大會堂新疆廳會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行。在會見中，王滬寧和傅崐萁都表示，要持續推動兩岸交流，共同維護台海和平。



王滬寧表示，我們將認真貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，持續推動兩岸交流合作、融合發展，同台灣同胞一道，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。



王滬寧表示，兩岸同胞同屬中華民族，要秉持民族大義，攜手共創民族復興、共享盛世榮耀。我們把為兩岸同胞謀福祉作為發展兩岸關係的出發點和落腳點，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，願同台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，共創中華民族綿長福祉。希望中國國民黨民意代表發揮積極作用，共同推動兩岸關係發展。希望兩岸同胞特別是青年一代，多參與到兩岸交流交往中來，共同開創兩岸關係美好未來。



王滬寧表示，大陸同胞對花蓮地震災區同胞深為關切，願意為花蓮災區災後恢復重建提供積極幫助。



傅崐萁表示，兩岸同胞同文同種同血脈同祖先，同屬中華民族，是一家人。希望在國共兩黨共同政治基礎上，促進兩岸交流合作、同胞互相往來，共同維護台海和平，推動兩岸關係重返和平發展正軌，增進兩岸同胞利益福祉，共創美好未來。

