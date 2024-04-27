北市建城140年 蔣萬安敲鑼揭系列活動序幕

台北市府圖片 中評社台北4月27日電／為歡慶台北市建城140周年，台北市府規畫一系列的活動，其中今(27)日晚間在北門廣場舉行“台北建城140周年系列活動開幕式”，台北市長蔣萬安親自在北門前敲鑼揭開序幕，宣示串連起整年的周年活動陸續開跑；蔣萬安表示，北市府透過音樂、電影、故事、流行時尚以及漫畫等五大面向規畫一系列活動，盼台北市民能對台北市有更深入的認識。



中時網報道，蔣萬安致詞時表示，1884年台北市建城，至今剛好140年，超過百年的時光斷推演，如今台北已成活力、奔放的一座城市，除具備都會的科技以及時尚感，便利交通以及繁忙的經濟活動，也兼具深厚的文化底蘊和歷史脈絡，更有多元、包容、開放的獨特風格。



他提到，台北府城過去有東門“景福門”、西門“寶成門”、南門“麗正門”以及北門“承恩門”，另外還有小南門“重熙門”，但隨著時代變遷，如今北門是台北市唯一還保有原先風貌的城門，是具有歷史意義時光城門，見證台北市140年來整體的生命歷程。



蔣萬安說，由於北市府希望把北門這座有歷史意義與價值的城門永久保存，所以從今年開始啟動古蹟修復工程，預計明年底完工，工程啟動前特別在5月規畫安排登城樓活動，結果1000個名額一公佈就被秒殺；這時蔣萬安也向座在台下的文化局長蔡詩萍喊話，希望可以讓更多的台北市民登城樓俯瞰台北市風貌，蔡詩萍這時也點頭同意。



蔣萬安指出，今年不僅是台北市建城140周年，也是動物園建園110周年、捷運公司成立30周年，今年是非常特別、具有意義的一年，所以舉辦一系列活動，讓市民朋友對台北市有更深入的認識。



文化局表示，由於建城之初僅保留清代原貌的北門已有部分受損，2021年完成修復及再利用計劃，2022年委託建築師事務所辦理規畫設計，並在2024年開啟古蹟修復工作，本次修復重點包括大木構架檢修、屋面及屋脊檢修、城門座內外石牆檢修、城門樓外牆檢修、城門板檢修等，總工程經費3200萬元，由“文化部”文資局補助1350萬元，修復工程預計2025年底竣工，期望在這別具意義的一年，為這座百年建設奠下更堅固與長久的基礎。