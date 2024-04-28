快評：王滬寧晤傅崐萁講話　政策意涵清晰

中評社快評/4月26日至28日，中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁率領16位國民黨“立委”訪問北京。這是2016年民進黨再次上台執政以來規模最大的藍委訪陸團，也是今年以來又一項重要的兩岸交流活動，大陸高度重視。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4月27日下午會見傅崐萁一行時的講話，釋出清晰的政策意涵，至少有三點。



第一，大陸一如既往持續推動兩岸交流，維護台海和平。王滬寧表示，我們將認真貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，持續推動兩岸交流合作、融合發展，同台灣同胞一道，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。



第二，強調兩岸同胞同屬中華民族，要秉持民族大義，攜手共創民族復興、共享盛世榮耀。王滬寧表示，“我們把為兩岸同胞謀福祉作為發展兩岸關係的出發點和落腳點，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，願同台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，共創中華民族綿長福祉”。



第三，希望中國國民黨民意代表發揮積極作用，共同推動兩岸關係發展；希望兩岸同胞特別是青年一代，多參與到兩岸交流交往中來，共同開創兩岸關係美好未來。



會晤中，王滬寧還表示，大陸同胞對花蓮地震災區同胞深為關切，願意為花蓮災區災後恢復重建提供積極幫助。



顯然，大陸非常重視傅崐萁一行。王滬寧的講話，既表明和重申了大陸的基本政策，強調持續推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定；也向台灣同胞喊話，希望更多台灣同胞參與到兩岸交流中來，共創兩岸關係美好未來，希望中國國民黨民意代表在其中發揮積極作用。

