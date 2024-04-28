【
大
中
小
】 【
打 印
】
印尼西爪哇省海域發生6.5級地震
http://www.CRNTT.com
2024-04-28 10:49:53
中評社香港4月28日電／印度尼西亞西爪哇省南部海域27日晚發生6.5級地震，目前尚無人員傷亡和財產損失報告。
新華社報道，據印尼氣象、氣候和地球物理局消息，地震發生於當地時間27日23時29分（北京時間28日零時29分），震中位於西爪哇省加魯特縣西南約151公裡處海域，震源深度10公裡。該局未就本次地震發佈海嘯預警。
印尼首都雅加達、萬丹省、中爪哇省、東爪哇省等地均有震感。
印尼地處環太平洋地震帶，每年發生大小地震數千次。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
傅崐萁：為兩岸恢復交流出訪北京 責無旁貸
(2024-04-23 16:35:13)
地震震不停 台積電預防性疏散虛驚一場
(2024-04-23 16:07:36)
花蓮餘震不斷 蔡英文相當關切即時掌握訊息
(2024-04-23 11:37:03)
一夜83震！花蓮緊急宣布停班停課
(2024-04-23 09:52:50)
震災草案150億投入重建 傅崐萁：全台適用
(2024-04-21 14:52:29)
上午花蓮近海連續兩次地震
(2024-04-21 11:35:11)
中印尼高級別對話合作機制舉行第四次會議
(2024-04-20 13:46:36)
印尼首都一店鋪發生火災 致7人死亡
(2024-04-19 15:37:58)
日本愛媛縣附近海域地震震級上調至6.6級
(2024-04-18 11:03:26)
貼花蓮家受災照遭圍攻 傅崐萁轟綠網軍邪惡
(2024-04-17 17:08:05)