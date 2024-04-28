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印尼西爪哇省海域發生6.5級地震
http://www.CRNTT.com   2024-04-28 10:49:53


　　中評社香港4月28日電／印度尼西亞西爪哇省南部海域27日晚發生6.5級地震，目前尚無人員傷亡和財產損失報告。

　　新華社報道，據印尼氣象、氣候和地球物理局消息，地震發生於當地時間27日23時29分（北京時間28日零時29分），震中位於西爪哇省加魯特縣西南約151公裡處海域，震源深度10公裡。該局未就本次地震發佈海嘯預警。

　　印尼首都雅加達、萬丹省、中爪哇省、東爪哇省等地均有震感。

　　印尼地處環太平洋地震帶，每年發生大小地震數千次。

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