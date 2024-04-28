研究：一種毒性較強猴痘病毒株具備性傳播能力

中評社香港4月28日電／英國《自然》雜誌日前刊登的一項新研究動態顯示，一種毒性較強的猴痘病毒毒株已經具備通過性接觸傳播的能力。這讓研究人員擔心2022年曾出現的全球猴痘疫情有再次爆發的風險。



以往數據顯示，這種被稱為分支I的毒株比引發2022年全球猴痘疫情的主要毒株——分支II毒株的毒性更強。過去幾十年來，分支I毒株在中非地區引發了幾次小規模疫情爆發，但在2023年之前沒有通過性行為感染該毒株的報導。此後，該毒株在剛果（金）的一個地區引發了聚集性感染，顯然具備了通過性接觸傳播的能力。



據新華社報導，一個由美國加州大學洛杉磯分校等機構研究人員組成的團隊在本月發表的預印本論文中稱，此次剛果（金）的猴痘疫情爆發至少涉及241例疑似病例和108例確診病例，其中確診病例中近30%是性工作者。由於檢測能力有限，這些數字仍可能被嚴重低估。在性工作者中傳播這一事實尤其讓研究人員擔憂，因為這表明該毒株已適應了通過性接觸傳播。



除猴痘疫情外，剛果（金）還面臨霍亂等其他疾病的傳播，因此多年來一直研究剛果（金）猴痘疫情的加州大學洛杉磯分校流行病學家安妮·里莫因表示，這意味著“疫情有蔓延到當前地區之外的巨大風險”。



此前醫學界一直認為，猴痘是一種病毒性人畜共患病，其病原體猴痘病毒是一種DNA（脫氧核糖核酸）病毒，以往主要在中非和西非地區流行。然而自2022年5月以來，全球100多個國家和地區已出現猴痘疫情。多地疫情顯示，猴痘病毒已出現人際傳播，並廣泛傳播到非洲以外的國家和地區。世界衞生組織于2022年7月宣佈猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衞生事件”，一直到2023年5月才解除該狀態。



研究人員在論文中說，必須採取緊急措施，包括實行力度更大、覆蓋面更廣的流行病學監控，以及病例追蹤和案例管理，並通過為高風險人群接種疫苗來控制該毒株的傳播，避免引發新的流行病疫情。