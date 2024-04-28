5月6日起換發補發出入境證件可“全程網辦”

中評社香港4月28日電／記者28日從國家移民管理局新聞發佈會上獲悉，為服務促進高水平對外開放，進一步便利內地人員出入境，國家移民管理局決定自2024年5月6日起正式實施便民利企出入境管理若干政策措施，首次實現內地居民換發補發出入境證件“一次都不跑”。



新華社報導，這些政策措施主要包括，試點實施換發補發出入境證件“全程網辦”，北京、上海等20個試點城市16周歲以上戶籍居民（國家工作人員和現役軍人除外）換發補發普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證，可以通過國家移民管理局政務服務平台網上提交申請。創新優化商務人士赴港澳政策，內地居民申辦赴香港、澳門商務簽注，可以在全國任一公安機關出入境管理窗口提交申請，多次商務簽注申請人可以使用智能簽注設備，實現“立等可取”；赴港澳商務簽注持有人在港澳地區停留期限由7天延長至14天。擴大赴港澳人才簽注政策實施範圍，將內地居民赴港澳人才簽注政策由粵港澳大灣區擴大至北京、上海兩地；在北京、上海工作的六類人才可以申辦有效期1至5年的多次赴港澳人才簽注，每次在香港或者澳門停留不超過30天。創新推出赴澳門1年多次“其他”類簽注，為赴澳門參展、就醫或從事演藝等活動的內地居民簽發上述簽注，其中赴澳門就醫的允許1至2名陪護人員隨同申辦同類型簽注。服務便利“琴澳旅遊團”人員多次往返琴澳，為參加“琴澳旅遊團”的內地居民簽發專門團隊旅遊簽注，參團人員入境澳門後，7日內可以“團進團出”方式經橫琴口岸多次往返橫琴與澳門。



國家移民管理局相關負責人表示，上述政策措施涵蓋豐富辦證方式、優化申辦手續、延長停留期限、滿足多樣旅遊需求等多方面，對增進民生福祉、激發市場活力、優化營商環境、助力塑造更高水平開放型經濟具有重要意義。下一步，國家移民管理局將持續推進移民管理服務改革和政策制度創新，全力營造更佳更優的移民管理服務環境，為高質量發展注入新活力新動能。