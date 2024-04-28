烏克蘭：能源設施在俄軍攻擊中受損嚴重

中評社香港4月28日電／烏克蘭空軍司令奧列修克說，當地時間周五晚周六凌晨，俄軍從海陸空向烏克蘭發射34枚導彈，烏軍攔截21枚。烏方稱多地能源設施被導彈擊中，受損嚴重。



香港電台報導，烏克蘭總統澤連斯基在視像講話中表示，歐盟的供應安全依賴於這些能源設施，烏克蘭至少還需要7套愛國者防空系統。



俄羅斯國防部周六通報，最近一周，俄軍使用包括“匕首”高超音速導彈在內的遠程海基和空基精確制導武器，以及無人機，對烏克蘭能源和軍事工業設施進行35次聯合打擊。