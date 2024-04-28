廣東省稅務局原副局長胡金木被開除黨籍

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京4月28日電／據中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、廣東省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、廣東省監委對國家稅務總局廣東省稅務局原黨委書記、副局長胡金木嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，胡金木身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，與他人串供，轉移隱匿財物，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊活動、接待服務、家政服務安排，違規將周轉房出租獲利；不按照規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權在幹部人事工作中為他人謀取利益，並非法收受財物；違規經商辦企業，利用原職務影響力為親友謀取利益；利用職務上的便利，為他人在信息化項目承攬、涉稅事項處理、崗位調整等方面提供幫助，非法收受巨額財物。



胡金木嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，情節嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中共國家稅務總局黨委會議研究，決定給予胡金木開除黨籍處分、按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；廣東省監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



（來源：中央紀委國家監委網站）