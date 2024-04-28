巴黎奧運會火種正式啟航前往法國

4月26日，巴黎奧組委主席埃斯坦蓋（左）將巴黎奧運會火種燈交給工作人員。新華社發（馬里奧斯·羅洛斯攝） 4月26日，希臘奧委會主席卡普拉洛斯（左）將火炬交給巴黎奧組委主席埃斯坦蓋。新華社發（馬里奧斯·羅洛斯攝） 中評社北京4月28日電／據新華社報導，27日上午，巴黎奧運會火種在希臘首都雅典的比雷埃夫斯港乘坐“貝勒姆”號三桅帆船啟航前往法國，按計劃將於5月8日在法國的馬賽港登陸，隨後開始在法國的傳遞。



26日傍晚，巴黎奧運會火種在雅典帕納辛奈科體育場，由希臘奧委會正式交給巴黎奧組委。在法國駐希臘大使館停留一夜後，火種於27日正式離開希臘前往法國。



“這一刻感覺非常特別，我已經等待這一刻很久了，昨天我們在體育場接收了火炬，現在我們要將奧運火種帶回法國。”巴黎奧組委主席埃斯坦蓋說，“‘貝勒姆’號完工於1896年，正好是第一屆現代奧林匹克運動會在希臘舉辦的年份，真是太巧了。我們非常自豪能夠將這樣的機會提供給法國的年輕一代，讓他們也承擔起這份責任。”



“我們將在馬賽舉辦盛大的歡迎儀式，全法國人都在翹首以盼奧運火種的到來，我們正在加速推進所有的籌備工作，在夏天歡迎全世界的朋友。”埃斯坦蓋說。

