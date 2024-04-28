多地高校禁止學生“五一”自行組團旅遊

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京4月28日電／據澎湃新聞報導，“五一”假期來臨，部分高校出於學生安全考慮發布通知，嚴禁以班級、學院名義組織外出旅遊，也反對學生自行組織租車外出、團體旅遊。同時，不少學校建議學生“與家人朋友結伴出行”。



據蘭州交通大學網站消息，蘭州交通大學學生工作部（處）4月25日發出2024年勞動節假期學生安全教育管理的相關通知稱，學校反對學生自行組織租車外出、團體旅遊或騎自行車遠游。特別提醒學生不乘坐非法客運車輛，嚴禁私自或組團包車外出。



江蘇師範大學外國語學院4月25日也作出《關於做好“五一”假期學生安全教育工作的通知》，嚴禁任何班級在假期中間以集體名義組織學生外出旅遊，對以社團或個人名義招攬、組織學生外出旅遊的行為要堅決制止。嚴禁學生與個體、私人車輛聯繫包車返鄉或旅遊。



成都理工大學機電工程學院4月26日發出《關於加強學生“五一”假期安全工作的通知》提出，任何人不得以任何理由以集體名義組織學生外出觀光旅遊（包括各種形式的自助游），學生外出及回家須向班主任履行請、銷假手續。



江蘇工程職業技術學院4月24日也發出通知稱，所有學生不得以任何形式私自組織包車、旅遊活動等。學院、班級不組織任何形式的集體出游、踏青等活動，學生個人出游的，也應在確保自身安全的情況下進行，對自身安全負責。



中南大學公共管理學院4月23日在《關於做好2024年勞動節假期學生安全工作的通知》中要求，各班原則上不得組織去外地開展學生集體活動，不提倡學生集體到外地游玩。



有的高校雖未禁止學生自發組織的團體旅遊，但是嚴格限定須當日返校。西安科技大學《關於學生外出旅遊的若干規定（試行）》規定，學生自發組織的群體外出旅遊活動不得少於五人，且須向學院申報，經同意後，方可進行，組織者負責安全工作。輔導員和學院負責人應按就近、就簡、安全無險的條件審批。所有外出旅遊者必須遵守不得在外留宿、當日晚十點前返校、責任自負的規定。

