湖南省保靖縣紀委監委聯合市場監管部門成立專項督查組，深入餐館、超市、煙酒專賣店等重點場所開展監督檢查，對“五一”節前違規吃喝、公款送禮等問題進行監督檢查，嚴防“四風”反彈回潮。圖為近日，該縣專項督查組工作人員在某超市調查走訪。龍術娥 攝（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月28日電／據中國紀檢監察報報導，4月24日，中央紀委國家監委公開通報8起違規吃喝典型問題。這些問題涉及“吃公函”“吃老板”“吃下級”等頂風違紀、隱形變異問題。在“五一”節前以專題形式公開通報，釋放出堅決整治違規吃喝突出問題的強烈信號。各級黨組織和領導幹部必須清醒認識違規吃喝的危害性，常抓不懈、久久為功，堅決築牢中央八項規定堤壩。



違規吃喝頑固反復，“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”等問題禁而未絕



經過“十年磨一劍”的持續努力，“幾十個文件管不住一張嘴”的局面得到扭轉，公款吃喝、公然在群眾眼皮底下違規吃喝等現象得到有力遏制。但違規吃喝頑固反復，在各類“四風”問題中反彈風險較高，一些老問題尚未得到根治，一些隱形變異等新情況新動向還在出現，“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”等問題禁而未絕。



從通報案例看，一些人“吃心不改”、頂風違紀，違規吃喝問題發生或延續到黨的二十大以後。比如，2019年至2023年，生態環境部環境工程評估中心原黨委委員、副主任鄒世英多次接受省、市級生態環境部門工作人員在高檔酒店安排的宴請，相關費用由下級生態環境部門工作人員和私營企業主承擔；調研期間違規參加某國有企業安排的宴請，相關費用由該企業公款支付。再如，2023年3月，新疆生產建設兵團第六師副師長、五家渠市副市長閆盛紅，兵團教育局黨組成員、副局長尹若強在企業內部食堂接受可能影響公正執行公務的宴請。



為了躲避監督，一些黨員幹部在吃喝地點上動起了歪腦筋，吃喝場所由明轉暗，私人會所、單位食堂等成為違規吃喝的重要場所。2013年至2023年，江西省人大常委會原黨組副書記、副主任殷美根，多次違規接受私營企業主在南昌市多個私人會所安排的宴請。2016年至2022年，華電能源股份有限公司原黨委委員、總會計師李西金多次接受供應商在企業內部食堂安排的宴請。



除了“吃老板”“吃下級”，還有人挖空心思、變著法子“吃空函”、套取費用違規吃喝。2019年至2021年，雲南省玉溪市新平彝族傣族自治縣人民法院多次開展超標準超範圍接待、無公函接待，冒用其他基層法院空白公函報銷超標準費用。2022年至2023年，中國建設銀行新疆維吾爾自治區博州分行黨委委員、副行長吳建斌多次安排下屬通過虛構接待事項等方式套取公款，用於支付違規接待、個人宴請等費用。

