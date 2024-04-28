義務教育將常態化抓好控輟保學工作

中評社香港4月28日電／記者28日從教育部獲悉，教育部辦公廳近日印發關於建立健全義務教育控輟保學常態化報告工作機制的通知，要求各地強化省市統籌，落實縣級主體責任，指導“一縣一案”“一校一案”完善控輟保學方案，切實加強輟學學生勸返復學工作，形成常態化抓好控輟保學工作的機制。



據新華社報導，通知提出，各地要通過“四查三比對”（查戶籍、查學籍、查在校學生、查脫貧戶適齡兒童少年，用戶籍與學籍比對適齡失學兒童少年、用學籍與在校學生比對輟學學生、用輟學學生與脫貧戶數據庫比對脫貧戶輟學學生）、“鐵腳板摸排”（登門入戶查無戶籍、無學籍、實際未上學學生）等方式，摸清工作底數。嚴防學生“名在人不在”脫離學校教育與管理，導致其遭受侵害或走上違法犯罪道路。



各地還要做好重點人群監測，把孤兒、事實無人撫養兒童、殘疾兒童、留守兒童、困境兒童、隨遷子女、涉案未成年人等特殊群體作為重點排查和監測對象，準確掌握特殊群體學生就學情況。學校要及時發現並核實缺勤學生情況，加強家校聯繫，防止學生輟學。各縣區每年春季、秋季開學時節，要確保開展一次“學校全覆蓋、學生逐一核”式的進校、入戶實地深度調研工作。



此外，教育部會同有關部門，定期將有關信息比對中發現的疑似輟學學生數據通過全國基礎教育管理服務平台下發各地。各地要及時核實處理，按照有關規定加強勸返復學，做好每次勸返記錄，實行動態銷號管理。各地在工作中發現的新增疑似輟學和輟學學生信息，要及時錄入管理服務平台，確保真實準確、不漏一人。

