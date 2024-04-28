白宮記協晚宴遇示威者集會　拜登從後門抵達

中評社香港4月28日電／美國白宮記者協會年度晚宴當地時間周六晚在華盛頓一間酒店舉行，幾百名示威者在酒店外集會，反對拜登政府的加沙政策。



據香港電台報導，示威者一度從頂樓的窗戶展開一面巨大的巴勒斯坦旗幟，其他在地面的抗議人士，手持標語和叫口號。當政府政府官員進入會場時，示威者高聲叫喊口號，總統拜登避開正門大規模的抗議活動，從後門抵達，遇見較小規模的示威者，他們要求加沙停火。



20多名巴勒斯坦記者日前發表公開信，敦促美國同行抵制今年的晚宴。