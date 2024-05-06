社評：美指責中國干涉選舉是不自信的表現

中評社北京5月6日電（評論員 喬新生）結束對中國為期3天訪問的美國國務卿布林肯，當地時間4月26日接受美國有線電視新聞網採訪時表示，“我們已經看到了試圖影響並且可以說是干預的證據、我們想要確保這種情況盡快被切斷”。“中國對美國選舉的任何干預，都是我們特別謹慎關注的事情，對我們來說是完全不可接受的，所以我想確保他們再一次聽到這一信息”。



這說明美國2024年總統選舉進入膠著狀態，美國民主黨總統選情不妙。美國又一次炒作外部干預問題。



此次美國總統拜登競選連任，重要選區落後共和黨總統候選人特朗普。外國干預問題重新浮出水面。不過，這一次美國指責中國干涉美國的選舉。這是一種制度不自信的表現。同時也充分反映出，美國政客習慣於把國內問題國際化。



美國到處宣揚自己的“軟實力”，把美國民主制度吹上了天，強調美國民主選舉是各國民主的榜樣。2016年所謂俄羅斯干預美國民主選舉的鬧劇、2020年特朗普支持者占領美國國會，充分說明，美國民主選舉已經走進死胡同。



美國民主選舉不是一人一票的選舉，而是在交通信息不發達時代形成的“選舉人”投票制度，選舉充滿了不確定性。互聯網絡條件下，美國既沒有改變自己的選舉規則，充分利用數字技術，提高投票效率，又沒有調整選舉人制度，而是在憲法規定選舉制度基礎之上，增加了所謂機器確認選票的程序。就是這種小打小鬧的改革，使得選舉給人以暗箱操作的想像空間。特朗普曾經指責2020年總統選舉，一些選舉機構在投票機器上做手腳，結果導致投票機器的製造者向法院起訴，要求追究詆毀者的責任。可以這樣說，美國選舉制度充分反映出這個“年輕”國家，缺乏與時俱進的精神，選舉結果，並不能充分反映選民的普遍願望。



但是，這絲毫不影響美國國務卿大言不慚，聲稱“看到了”“試圖影響”干預的證據。這說明美國民主黨總統對選舉前景感到悲觀，同時也充分說明美國政府對自己的選舉制度缺乏自信。

