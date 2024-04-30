社評：法德須修正路線　避免被美牢牢拴住

中評社北京4月30日電（評論員 喬新生）法國總統馬克龍近日警告“歐洲將走向死亡”，引起國際社會關注。法國和德國是歐洲聯盟發動機，兩國合作，歐洲聯盟就能起死復生。反過來，如果法國和德國在一系列重大問題上出現分歧，歐洲死亡並非不可能。



4月25日出版的《南德意志報》，系統分析了德國和法國之間的關係。作者悲觀地認為，“理想歐洲並不存在”。這一方面是因為法國和德國在一系列重大問題上存在嚴重分歧，無論是在對待俄羅斯戰略問題上，還是在歐洲經貿和產業政策問題上，法國和德國觀點存在明顯差異。法國希望強化歐洲市場的戰略地位，抗衡美國與中國，而德國政府則希望加強與中美的經貿合作，實現經濟平衡發展。在俄羅斯問題上，法國總統和德國總理分歧顯而易見。法國總統希望派兵支持烏克蘭。而德國總理朔爾茨則認為，不可能向烏克蘭派遣北約部隊。另一方面則是因為，法國總統雖然警告“歐洲會死亡”，但是法國總統表現得更像是“思想家”而不是一個負責任的“政治家”。思想家可以提出要求，但政治家必須提供解決方案。法國總統雖然提出了自己的建議，但是，只要北約存在，法國總統的建議就不可能實現。除了法國之外，還有誰可以指揮發射歐洲核武器呢？這篇文章作者認為，有關歐洲安全架構的理論探討非常多，但很難付諸實施。



將作者觀點翻譯出來，大體上可以得出這樣一個結論：美國就像是一個拴馬樁，法國和德國都被牢牢地拴在北約這個柱子之上。法國總統有自己的想法，但是，永遠無法掙脫美國領導北約的束縛。歐洲自主從來都是一個“烏托邦”。這是因為只要美國領導的北約繼續在歐洲發揮作用，歐洲國家就不可能實現真正的獨立自主。



首先，第二次世界大戰之後，美國之所以建立北大西洋公約組織，目的是為了強化在歐洲的軍事存在。



法國、西德、英國、荷蘭等國家都是老牌的資本主義國家，它們歷史悠久，具有獨立的生存能力。戰後重建，他們可以給美國訂單，但是，未必會聽從美國的召喚。美國必須建立一個軍事集團，牢牢地控制歐洲國家的軍事防務大權。丘吉爾這位英國前首相在美國發表的“鐵幕”演講，為北大西洋公約組織的存在提供了依據。既然歐洲國家必須對抗共產主義，那麼，就必須有自己的軍事集團。北約存在就有了合理性。



法國總統馬克龍提出所謂北約“腦死亡”的概念，驚醒了美國。美國認為必須在歐洲製造動亂，因為衹有這樣，才能鞏固自己在歐洲的戰略地位。當初美國領導的北約在巴爾幹半島對南斯拉夫聯盟發動空襲，目的是為了打擊剛剛誕生的歐元。美國精心策劃烏克蘭衝突，則純粹是為了製造對抗，破壞歐洲一體化建設，強化德國與俄羅斯之間的對立關係，利用烏克蘭戰爭消耗俄羅斯，牽制歐洲聯盟。

