廣東省公安廳：粵港澳“兩地牌”將推便利措施

中評社香港4月28日電／廣東省公安廳宣布，為更好滿足粵港澳三地居民跨境通行需求，推進大灣區融合發展，5月1日起就“兩地牌”車輛推出4項便利措施，



據香港電台報導，新措施包括，同一申請人申辦不同類型“兩地牌”時，不再核查投資納稅情況，凡符合相關條件者即予辦理。4月15日後申辦的資格類、人才類及投資高新企業類的“兩地牌”，有效期限由5年統一調整為長期有效，優化“兩地牌”非營利小型汽車的免檢措施。



符合條件的主駕駛人，可備案的“兩地牌”車輛數目，不受限制。