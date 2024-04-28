非洲國家為何要求西方駐軍撤離

中評社香港4月28日電／美國國防部日前宣佈，將從乍得和尼日爾撤出大部分駐軍。這兩個非洲國家的過渡政府此前陸續要求美國駐軍撤離。去年年底，法國從尼日爾撤出了最後一批駐軍。



新華社報導，過去十年，美國和法國打著“反恐”旗號在非洲薩赫勒地區駐軍，但當地恐怖主義威脅卻愈演愈烈。越來越多非洲民眾看清，西方以駐軍為手段，在非洲國家大行干涉內政、攫取資源、謀求私利之實。分析人士指出，美法駐軍被要求撤離，正是西方“新殖民主義”遭到非洲民眾抵制的結果。



西方駐軍遭驅逐



美國在乍得有約100名軍人，駐紮于首都恩賈梅納附近一處空軍基地。據報導，乍得空軍參謀長4月初致信乍得過渡政府說，美國未能提供協議文件證明其在乍得駐軍的“合理性”，因此應要求美方停止駐軍。美國《紐約時報》援引匿名美國官員的話報導說，駐紮在乍得的75名美國空軍特種部隊人員將很快開始撤離。



美國在尼日爾駐軍始於2013年，在該國有兩處軍事基地，部署了逾千名軍人。尼日爾過渡政府今年3月宣佈，將終止與美國的軍事合作協議，因為這一協議是美方“強加”的。雙方近期已開始商討撤軍事宜。



美國在上述兩國駐軍，名義上都是為其訓練部隊，打擊當地極端組織。美國參謀長聯席會議副主席克里斯托弗·格雷迪日前接受媒體採訪時說，如果兩國最終決定不讓美國駐軍，美方將不得不尋找在薩赫勒地區“執行反恐任務”的替代方案。



同樣被非洲國家要求撤軍的還有法國。法國2014年在薩赫勒地區啟動“新月形沙丘”反恐軍事行動，向布基納法索、乍得、馬里、毛里塔尼亞和尼日爾共派遣數千名軍人。馬里、布基納法索、尼日爾分別在2020年、2022年、2023年發生軍事政變，三國過渡政府均要求法國撤軍。從2022年至去年12月底，法國先後從這三國完全撤軍。