中評現場：傅崐萁會台青 寄予厚望

中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日下午與在京台青舉行座談，圖為參訪團一行為台青加油（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日下午在北京與台灣青年代表會面並舉行座談。



下午1點50左右，傅崐萁一行來到座談會現場，台青起身鼓掌以示熱烈歡迎。傅崐萁攜參訪團一行面向台青並排站立，並發表了熱忱懇切的寄語。



傅崐萁對在場台青說，我們很關心台灣的孩子。你們漂洋過海來北京學習成長，這是非常難得的機遇。“我對有帶動作用、有未來性的台灣青年才俊們寄予厚望。”他表示，兩岸同文同種，彼此溝通沒有任何語言、文字和邏輯障礙，我們是堂堂中華民族、龍的傳人。



“此時此刻，各位孩子們，你們在北京並不孤單。兩岸是同一個民族，你們在這裡學習、成長、茁壯，滿載著家鄉的祝福在這裡打拼。”傅崐萁說，期望各位年輕人在大陸開花結果、開枝散葉，為台灣無限的生命力和中華民族5000年來無限的擴展力持續深化努力。



在談話中，傅崐萁向台青送上誠摯祝福，希望他們順利圓滿。他表示，中國國民黨將義無反顧給予台青更多支持。最後，傅崐萁還號召參訪團成員一起握拳、齊聲高喊“台灣青年加油、孩子們加油”，給予台青精神鼓勵。



參與座談會的台青蘇雍竣告訴記者，此次中國國民黨民意代表參訪團訪陸受到兩岸關注，從中可以感受到兩岸人民對交流交往的熱切期待。“希望未來更多大陸同胞能夠去島內，也能有更多台灣同胞來大陸走一走、看一看。”蘇雍竣說，兩岸交流不可阻擋，淺淺的台灣海峽阻隔不了兩岸人民走進走親的歷史趨勢。無論是兩岸各界代表還是青年人，都可以成為推動兩岸交流的代表。

