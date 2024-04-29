傅崐萁答中評談感受：冀兩岸能常來常往

中評社北京4月29日電（記者 海涵）中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日晚結束為期三天的訪陸之行離京返台。在此行最後一站2024北京國際車展的參訪結束後，傅崐萁接受記者聯合採訪。被問及此次訪陸之行的總體感受，傅崐萁說，希望兩岸破冰之後能全面深化發展，交流合作步入新時代。



傅崐萁指出，這次來京參訪不只是和平之旅、破冰之旅，更是為兩岸同胞能夠常來常往、全面交流帶來了豐富的誠意。我們希望兩岸破冰之後能全面深化發展，在人民交流、各產業合作等領域步入新時代。



傅崐萁表示，只要兩岸共同努力，相信未來的挑戰對中華民族而言都不是問題，兩岸同胞也將會在各個領域得到全面提升。“讓我們一起創造更加和平、昌盛、繁榮的發展，增進人民福祉。”



在28日下午與台商座談前，傅崐萁接受媒體聯合採訪時也指出，兩岸本應常來常往，放下過去的恩恩怨怨，以更大的格局來看待雙方。當烏克蘭、巴勒斯坦陷入戰爭，全世界都在關注台灣海峽的時候，中國國民黨頂著所有炮火，帶著超過60%台灣民眾對兩岸和平發展的期待來到大陸，是希望實現兩岸和平發展，恢復全面交流。



傅崐萁喊話賴清德，“要有勇氣面對兩岸真正實質的和平發展。如果對一個小小平潭與台灣海上客運直航復航都設置無限高的門檻，表示民進黨的格局也就如此而已。”他說，賴清德不斷表達希望展開對話，但對話要建立互信和共識。民進黨當局一天僅開放2000人入境，大陸三十幾個省要如何綜合協調？現在大陸已表示將開放福建4000多萬人到台灣，“彼此要互相展現誠意。”



傅崐萁表示，希望海峽兩岸能夠歸於和平，繁榮幸福發展，這是台灣百工百業共同的期待。“我們再次希望台灣能夠將陸客來台一天2000人的限制解除，讓大陸所有省份的民眾都能夠來台灣，讓兩岸民眾能全面交流。”