李政宏：兩岸交流需要彼此共同努力

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日下午與在京與台商代表會面並舉行座談。參與座談的全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏接受記者聯合採訪時表示，兩岸交流需要彼此協作、共同努力。既然大陸方面已經釋出善意，我們希望台灣也能夠好好研究，積極做出好的回應。



李政宏表示，兩岸一家親，是手足也是兄弟，有著切割不斷的血緣關係。兩岸經貿依存度很高，互補性也很強。此前的大交流時代為兩岸同胞帶來非常大的利好。民進黨當局執政以來，出於自身選票考慮操縱意識形態，使得兩岸關係陷入兵凶戰危境地，這不是台商、也非兩岸同胞所樂見的。此次中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行來大陸參訪，台商們樂觀其成。台灣人民渴望兩岸密切交流、和平發展，參訪團一行正是帶著這樣的民意前來的。



傅崐萁一行28日上午訪問了文化和旅遊部和海關總署，兩部委先後釋放利好消息。文旅部表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。海關總署表示，將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。



李政宏稱已經注意到這兩條消息，並充滿期待。“希望兩岸關係能夠正常化，兩岸交流更密切，兩岸經貿更融合。”



李政宏說，兩岸交流需要彼此協作、共同努力。“既然大陸方面已經釋出善意，我們希望台灣也能夠好好研究，積極做出好的回應。”兩岸多交流、多交往才能避免走向緊張和複雜關係中。

