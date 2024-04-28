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完成在軌交接 神舟十七航天員即將天外歸來
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2024-04-28 16:32:23
中評社香港4月28日電／神舟十七號、神舟十八號航天員乘組28日在軌舉行交接儀式，兩個乘組移交了中國空間站的鑰匙。
新華社報導，據中國載人航天工程辦公室介紹，截至目前，神舟十七號航天員乘組已完成全部既定任務，將於4月30日乘坐神舟十七號載人飛船返回東風著陸場。著陸場及各參試系統正在緊鑼密鼓做好迎接航天員回家的各項準備。
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