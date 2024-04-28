浙江嘉興公安破獲系列特大侵犯著作權案

中評社香港4月28日電／直播間搶到的“正版”暢銷書籍，收到後卻發現紙張粗糙、印刷模糊、氣味刺鼻，一查竟是盜版貨。浙江嘉興公安近日破獲系列特大侵犯著作權案，查獲盜版圖書180餘萬冊，涉案金額近億元，摧毀多條盜版圖書黑色產業鏈。



1月，嘉興某文化公司重點書目上市之前，企業知識產權專員向嘉興警方通報上市相關情況。警方立即啟動重點出版物保護機制，發現多家電商平台店舖銷售盜版新書的線索，其幕後存在多條銷售盜版新書的鏈條。



新華社報導，1月30日，嘉興公安成立專案工作組，組織力量開展立案偵查。歷經2個多月的縝密偵查，警方掌握了多個長期藏匿于廣東地區的犯罪團伙線索。他們盤踞于各電商平台，通過註冊、購買大量店舖，利用專業運營手段，依託北京、河北等地不法書商、代理批發商等，以正版名義、正版價格大肆銷售盜版圖書，同時借助多家印刷企業非法印製盜版圖書，在全國範圍內形成龐大的盜版圖書產、供、銷黑色產業鏈。



公安機關全面查清犯罪網絡架構，掌握主要犯罪證據，隨後聯動宣傳、文旅部門不斷深挖。4月11日，嘉興公安抽調312名警力，在廣東、江蘇、北京、河北、天津等地警方大力協助下，對20個侵犯著作權犯罪團伙開展統一收網行動。



據統計，截至目前，警方已對45人採取刑事強制措施，搗毀非法印刷廠10處、倉庫窩點23處、銷售窩點10處。