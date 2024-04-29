林富男：樂見兩岸重啟觀光旅遊深化交流合作

林富男 中評社高雄4月29日電（作者 林富男）在當前國際情勢下，兩岸關係的每一次微小波動都備受矚目。4月26日至28日由中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁帶領的“立委”訪問團赴北京交流，這是自2016年民進黨上台以來規模最大的“立委”參訪團，無疑為兩岸關係增添了新頁。期待這樣的交流，有助於推動兩岸的交流合作，尤其在文化學術和觀光旅遊方面的合作。



全國政協主席王滬寧會見傅崐萁一行的講話，強調了持續推動兩岸交流合作，維護台海和平的決心。文化和旅遊部副部長饒權在會見傅崐萁一行進一步表示，文旅部一貫支援包括旅遊在內的兩岸各界各領域交流合作，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航複航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。這顯示大陸對兩岸文化旅遊合作持開放態度。



我從觀光業者的角度，樂見兩岸重啟交流，特別是文化學術及觀光旅遊面向的大交流，這對於提升台灣觀光業和文化交流具有重要意義。但是，兩岸官方目前互信薄弱，對開放交流合作的態度都還比較保守、謹慎，期待能夠盡快擴大交流、深化合作，並在交流合作中增進了解、累積互信。



我也認為，積極推動兩岸交流，有助於緩解兩岸的政治緊張。當兩岸人民能夠自由往來，共享文化和生活經驗時，相互之間的猜疑和誤解必然減少，從而創造一種更為和平與穩定的政治氛圍。這種人民層面交流，被視為是建立和增強互信的基石，有助於兩岸領導人在更廣泛議題上尋找共識和解決分歧。

