一季度中國空氣和水環境質量持續改善

中評社香港4月28日電／今年一季度，全國環境空氣質量和水生態環境質量總體均持續改善。



新華社報導，生態環境部新聞發言人裴曉菲在28日舉行的新聞發佈會上介紹了這一情況。



他介紹，從環境空氣質量狀況來看，一季度，全國339個地級及以上城市PM2.5平均濃度為43微克/立方米，同比下降6.5%；空氣質量優良天數比例為83.6%，同比上升3.5個百分點；重度及以上污染天數比例為2.4%，同比下降0.9個百分點。



其中，京津冀及周邊地區“2+36”城市、汾渭平原13個城市PM2.5平均濃度同比分別下降7.2%和16.7%，優良天數比例同比分別上升10.9和13.1個百分點。但長三角地區31個城市PM2.5平均濃度同比上升12.8%，優良天數比例同比下降4.6個百分點。



從水生態環境質量狀況來看，3641個國家地表水考核斷面中，水質優良（Ⅰ至Ⅲ類）斷面比例為89.9%，同比上升0.8個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0.7%，同比上升0.1個百分點。主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數和總磷。其中，長江、黃河等主要江河水質優良斷面比例為91.5%，同比上升1.2個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0.5%，同比上升0.1個百分點。



數據同時顯示，監測的201個重點湖庫中，水質優良湖庫比例82.1%，同比上升1.1個百分點；劣Ⅴ類水質湖庫比例4.5%，同比下降

0.1個百分點。主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數。