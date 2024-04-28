精進廢棄物處理技術　張麗善率團訪德11天

中評社台北4月28日電／雲林縣長張麗善率環保局、農業處、文觀處、教育處人員出訪德國為期11天，5月7日回台，這是她任內以來最長一次海外考察。張麗善表示，德國在減碳工作有明顯成效，因應2050淨零碳排政策，雲縣府必須精進廢棄物處理，她將考察德國的生活垃圾處理廠、環保循環園區。



根據《中時新聞網》報導，張麗善27日深夜飛往德國梅佛邦的巴歆縣拜訪交流，此行源於去年巴歆縣長史騰貝格、縣議長史坦貝格率團拜訪雲林縣結束時，熱情邀請張麗善回訪。



張麗善表示，德國巴歆縣去年來雲林參訪智慧農業場域，對農漁民應用AI智慧及大數據減輕人力負擔、提升效能成果讚不絕口，此行考察團亦將取經巴歆縣的科技農業作為，以及培育科技、工藝人才的教育作法。她說，此行重點考察項目之一是德國的減碳績效，雲林縣府積極推動垃圾做成固體再生燃料（SRF）多年，販售給業者取代燃燒生煤，雖已有降低空汙、碳排放、減少化石燃料開採的效益，她希望更精進效能；此行亦將參訪德國生活垃圾處理廠、環保循環園區的生質能源利用方式。



縣府指出，德國2023年的低碳電力源占61.4%，顯示該國在減碳工作已有明顯成效，值得取經作為雲林縣推動環境永續發展、資源循環經濟策略參考。